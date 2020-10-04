هيئة حماية وترقية الطفولة تهنئ أبطال العالم في المسابقة الدولية للروبوت

هنأت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الطفل عبد السميع يونس، المتحصل على بطولة العالم للروبوتيك الخاصة بالشباب بكوريا الجنوبية.

كما هنأت مريم شرفي الطفل محمد لمين عطوي الحائز على المرتبة الأولى عالمياً بمزرعة ذكية.

وقد مثل بطلا الجزائر الراية الوطنية أحسن تمثيل بالمنابر الدولية ما جعلهما يحظيان على غرار أطفال آخرين بتكريم رئيس الجمهورية.

كرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، امس السبت، التلاميذ أبطال العالم في المسابقة الدولية للروبوت بكوريا الجنوبية.

وجاء ذلك، خلال إشراف الرئيس تبون، على أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتم تكريم تلاميذ مبدعين ومبتكرين، نالوا الجائزة السامية والمرتبة الأولى عالميا في البطولة الدولية للروبوت، والتي جرت فعالياتها بكوريا الجنوبية.

ولا يتعدى سن هؤلاء الأبطال، الـ14 سنة، من ولاية سطيف، والذين مثلوا الجزائر في المسابقة العالمية من بين 14 دولة.

كما كرم رئيس الجمهورية، تلاميذ من ولاية المسيلة منخرطين في جمعية ولائية للابداع والابتكار العلمي، لا يتعدى سنهم 14 سنة.