هيئة دفاع أنيس رحماني : “التحقيق القضائي كشف أن التهم غير ثابتة ولم يكن وراء الفعل قصد إحداث الضرر”

أكدت هيئة دفاع المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني، أنها تتمسك بالدفوع الشكلية الخاصة بتقادم الدعوى العمومية.

وتساءلت هيئة دفاع أنيس رحماني، عن سبب عدم منح التحقيق لضبطية أخرى تابعة لجهاز أمني آخر لضمان الحيادية في التحقيق الإبتدائي.

وتضيف هيئة الدفاع أن أنيس رحماني بريء حتى تثبت إدانته، كما أشار إلى أن دفاع الطرف المدني تكلم عن وقائع لاتندرج في إطار الملف.

وأكدت هيئة الدفاع، أن التهم مست شرفه موكلها وشرف عائلته خاصة تهمة المساس بالتراب الوطني متسائلة عن سبب إدراج تهمة المساس بسلامة التراب الوطني ، فهل التراب الوطني تمس به مكالمة هاتفية.

وأضافت أن أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية قال أثناء محاكمته بالمحكمة العسكرية، أن هذه التهم لم توجه منذ 1975 وهذا الكلام ينطبق اليوم على هذا الملف.

كما تساءلت هيئة الدفاع، عن السبب الذي يقف وراء عدم تحرك الدعوى العمومية لمدة تزيد عن السنة رغم أن الوقائع تم تكييفها على أساس المساس بالوحدة الترابية.

التحقيق الذي أجرته العدالة مع أنيس رحماني شامل وكاف وأثبت أن التهم غير كاملة وغير ثابتة وأنه لم يكن هناك قصد من المتهم لإحداث ضرر.

وأشارت هيئة الدفاع أن أنيس رحماني، كان صحفيا لمدة 28 سنة فكيف لجهاز الأمن أن يتعامل طول هذه المدة مع شخص ليس متأكدا من ولاءه للوطن وحبه له.