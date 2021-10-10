هيئة دفاع الطيب لوح تطلب جلب “وثيقة مزورة” لهذا السبب

إستهلت هيئة دفاع ، وزير العدل الأسبق الطيب لوح، جلسة المحاكمة بإثارة جملة من الدفوعات الشكلية. حيث باشر محامي المتهم ” لوح” مرافعته بالقول أن موكله متابع بجناية، أمام محكمة الحال، على أساس انه حرض الغير عن طريق التزوير. وعليه طالبت هيئة الدفاع من المحكمة بالحاح، الوثيقة محل التزوير.

وردت النيابة العامة عن طلبات الدفاع، من خلال المرافعة على أساس أن المتهم متابع بالتحريض وأركان الجناية متوفرة وسيتم مناقشتها خلال الجلسة. وعليه استبعدت النيابة الدفع الشكلي، إلى غاية الفصل في الموضوع.

كما طالبت هيئة الدفاع المتأسسة في حق المتهم الموقوف علي حداد ، والطيب لوح، بتأجيل القضية الى تاريخ لاحق، خاصة بعدما احتج محامو علي حداد عن إجراءات تحويل موكلهم إلى سجن تازولت بباتنة، قبل بضعة أيام، بطريقة مفاجئة. علما ان المتهم كان على موعد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، وهو ماحال للمحاكمة بالحضور المباشر، ليتم على اثره الاستعانة بالمحاكمة المرئية.

وقضت المحكمة بعد المداولة بإحالة ملف المتهمين غير الموقوفين الغائبين وفي مقدمتهم رئيس مجلس قضاء بومرداس ” زينة جمبلة” على محكمة الجنح بسيدي امحمد للمحاكمة وفقا للقانون، كما قبلت المحكمة الدفع الشكلي الأولى بضمه إلى الموضوع للفصل فيه لاحقا.

كما التمست هيئة دفاع المتهم الموقوف ” بن هاشم الطيب”المفتش العام بوزرة العدل، باستبعاد محاضر الضبطية خلال سماع موكله، على اساس انعدام الصفة ، ليرد النائب العام باستبعاد الطلب على اساس أن الدفع الأولي مثار بدون نص، ومنه لا وجود لبطلان بدون نص.

واحتج المحامي “لخضاري” المتأسس في حق المتهم علي حداد امام هيئة المحكمة، عن سبب إحالة موكله على محاكمة مرئية، دون أن تطلب المحكمة بهذا الاجراء، بعدما قررت تأجيل القضية قبل اسبوع. واعتبر الدفاع ان هذا الإجراء تعد صارخ على قانون الإجراءات الجزائية، خاصة أنه تفاجأ حين زيارته لموكله يوم الخميس الفارط بحبس الحراش، برخصة من النيابة، تحويل موكله من دون إبلاغ الأطراف.

ورد النائب العام استبعاد طلبات الدفاع، على أساس أن المحاكمة المرئية لم ترد فيها الأسباب بصفة مباشرة.

وقضت محكمة الجنايات بعد المداولة بقبول الدفوعات شكلا ورفضها موضوعا.