هيئة دفاع المتهمين الـ4 يعلنون عن استئنافهم للحكم

أعلنت هيئة دفاع، المتهمين الأربعة، طرطاق، السعيد بوتفليقة، لويزة حنون، محمد مدين أنها ستتقدم باستئناف الحكم.

وقال المحامي بن سعيد،عضو هيئة الدفاع لـ”النهار أون لاين”، “لدينا مهلة قانونية تقدر بـ10 أيام سنقوم خلالها بمعارضة الحكم الصادر”.

للإشارة، قضت المحكمة العسكرية بالبليدة، بـ 15 سنة سجنا نافذة ضد أربعة متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش.

وصدرت الأحكام حضوريا ضد، المتهمين، السعيد بوتفليقة ولويزة حنون زعيمة حزب العمال والفريق المتقاعد محمد مدين واللواء المتقاعد بشير طرطاق.

كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار.

وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.

وكان ثلاثة متهمين قد مثلوا،منذ يوم الاثنين، أمام المحكمة العسكرية بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية.

وقد رفض اللواء المتقاعد طرطاق الحضور لجلسة المحكمة.

أما شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه بعد نصف ساعة من بداية جلسة المحاكمة.

ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو “التوفيق” وزعيمة حزب العمال لويزة حنون.

وكانت المحكمة العسكرية قد رفضت في بداية المحاكمة طلبا من فريقي دفاع “التوفيق” وحنون بتأجيل المحاكمة.

ودعا محامو المتهمين إلى تأجيل جلسة المحاكمة لدواع صحية تتعلق بموكليهم.

غير أن المحكمة كلفت ثلاثة أطباء عسكريين بفحص المتهمين ليصدروا تقارير حول جاهزيتهما صحيا للمحاكمة.

ورفض شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة حضور جلسة المحاكمة وطلب من رئيس الجلسة المغادرة.

وقال المحامي خالد برغل، إن السعيد بوتفليقة أراد التعبير عن احتجاجه على حرمان محاميه من الاطلاع على وثائق أضيفت لملفه.

وقد لبى رئيس جلسة المحاكمة، طلب شقيق الرئيس السابق، بعد أن ذكّره بأن مغادرته لا تمنع إصدار حكم ضده حضوريا.

كما أصدر رئيس الجلسة نفس التذكير أمام محامي اللواء المتقاعد طرطاق الذي رفض حضور جلسة المحاكمة.

وكان من المتوقع أن تُصدر المحكمة العسكرية بالبليدة أحكامها في هذه القضية يوم الخميس القادم، حسب تقديرات محامي الدفاع.

غير أن الأحكام صدرت في أولى ساعات الصباح من اليوم الأربعاء.