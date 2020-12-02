هيئة دفاع الوزير السابق يوسف يوسفي تطلب الإفراج عن موكلها

تقدمت هيئة دفاع الوزير السابق يوسف يوسفي صبيحة اليوم بمجلس قضاء العاصمة بطلبات الإفراج عن موكلها، المتابع في عديد القضايا وأدين فيها بعقوبات متفاوتة.

وكان آخر حكم صدر ضد الوزير السابق يوسف يوسفي في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، أين سلطت عليه المحكمة عقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذا.

ورد القاضي على المتهم يوسف يوسفي الذي تم جلبه من المؤسسة العقابية، بأنه مدان في قضية سوفاك بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وتم تخفيضها إلى 5 سنوات في المجلس بعد الاستئناف.

وبعد تقدم بالطعن أمام المحكمة العليا رفضت الطلب في 26 نوفمبر المنصرم.

كما تقدمت هيئة دفاع رجل الأعمال بايري محمد بطلبات الإفراج في حق موكلها.

وردت النيابة العامة على طلبات هيئة الدفاع بالرفض، بخصوص كلا المتهمين فيما قرر القاضي الفصل في الطلب بعد حين.