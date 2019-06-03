هيئة دفاع علي حداد تطالب بالبراءة

طالبت هيئة دفاع علي حداد بإلتماس تبرئة موكلها، معتبرة أن حيازة جواز السفر يختلف تكييفه عن التزوير واستعمال المزور.

مشيرة إلى أن الملف فارغ لايستدعي إيقاف علي حداد خاصة وأنه خدم البلاد، وشغل أكثر من 10 ألاف جزائري.

مضيفة أن تحصله على جواز تاني لطبيعة عمله ولصالح الإقتصاد، كما أنه تحصل على جواز السفر بوجه حق.

كما إلتمست هيئة الدفاع البراءة واسترجاع كافة المحجوزات الخاصة بحداد علي مع استرجاع مبلغ 4500 أورو.

مضيفة أن موكلها لم يرتكب أي تزوير وفق ماصرح به أمين المصلحة البيومترية، والذي أكد أن هناك 18 ألف جزائري تحصلو على جواز سفر ثاني.