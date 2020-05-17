هيئة كبار العلماء بالأزهر تجيز صلاة العيد في المنازل

قالت هيئة كبار العلماء بالأزهر في مصر، أنه يجوز أداء صلاة العيد في المنازل، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان للهيئة، اليوم الأحد، إنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر في المنازل، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء.

وأورد البيان، أنه يجوز أيضا أن يُصلي الرجل صلاة العيد جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يؤديها المسلم منفردا.

وأضافت الهيئة أنه لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.

وعن كيفية الصلاة، قالت الهيئة، أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد.

وعدد التكبيرات الزوائد 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية.

وبخصوص وقت صلاة العيد، قالت ذات الهيئة، أن وقتها هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى.