هيئة وطنية تكشف شبكات إلكترونية خارجية تحرّض التجار على الإضراب غدًا

أصدرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها بيانًا هامًا، كشفت فيه عن نتائج تحريات تقنية أنجزتها المصالح المختصة، أسفرت عن رصد منشورات ذات طابع تخريبي يتم تداولها عبر صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن التحريات بيّنت أن هذه الصفحات والحسابات تعود لأشخاص متواجدين خارج الوطن، لاسيما في كل من المغرب، فرنسا، بريطانيا وكندا، حيث يتولون إدارتها ونشر محتوياتها التحريضية.

وأضافت الهيئة أن الأشخاص القائمين على هذه الحسابات معروفون بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها، ويعملون على بث منشورات تهدف إلى التحريض، من خلال الدعوة إلى إضراب للتجار الجزائريين يوم غد الخميس، في مسعى للمساس باستقرار البلاد.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الأفعال تندرج ضمن محاولات التشويش والتحريض، مشددة على أن الجهات المختصة تتابع الوضع عن كثب، في إطار حماية الأمن والاستقرار الوطنيين.