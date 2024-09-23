قناة النهار هياكل تربوية جديدة وإعادة الاعتبار لأخرى بولايتي البويرة ووهران بقلم قناة النهار نشر في 23 سبتمبر 2024 - 23:18 الجزائر شارك غرِّد أرسل 22 0 رابط دائم : https://nhar.tv/z4nbs الجزائر اقرأ أيضا هوارية بن رقطة : تحسّن مؤقت في الوضعية الجوية بهذه الولايات قناة النهار 09 سبتمبر جزائريون : هواية الرسم تتحول إلى فنتازيا من الألوان ..هكذا حقق عبد الغاني شغفه قناة النهار 23 سبتمبر رئيس الجمهورية : قبل نهاية السنة الأولى من العهدة..سنغلق نهائيا ملف مناطق الظل قناة النهار 17 سبتمبر باتنة: السيول تغمر النفق المقابل لجامعة مصطفى بن بولعيد والمصالح المعنية تتدخل قناة النهار 23 سبتمبر عبد المجيد تبون : كنا أكبر نسبة تنموية في البحر الأبيض المتوسط وهذا لم يأتِ بالشعارات والدسائس قناة النهار 03 سبتمبر أمطار رعدية بهذه الولايات.."الحيطة و الحذر" قناة النهار 20 سبتمبر مسنة بوهران للنهار : " انا نرمي روحي من الطابق الـ 11 من اجل الجزائر" قناة النهار 07 سبتمبر فرنسا..القنصليات الجزائرية والمكاتب المتنقلة تفتح أبوابها أمام الناخبيين الجزائريين قناة النهار 03 سبتمبر الشخشوخة..طبق يسجل حضوره الخاص في كل المناسبات قناة النهار 16 سبتمبر تربية : هذه هي المهن المفضلة عند جيل المستقبل .. التلاميذ يرفعون سقف الطموح قناة النهار 23 سبتمبر