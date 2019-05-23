هياكل سياحية جديدة للرفع من طاقة الإيواء بسوق أهراس

ستمكن عديد المشاريع والهياكل السياحية، والتي استكملت أشغالها والجاري إنجازها حاليا، من الرفع من قدرات الإيواء بسوق أهراس.

وحسب ما علم اليوم الخميس، من مديرية السياحة والصناعة التقليدية، سترتفع قدرات الإيواء بالولاية، من 246 سرير، إلى 491 سرير.

و أوضحت ذات المصالح، بأن الأشغال جارية حاليا بوتيرة متسارعة، لإعادة تأهيل المحطة الحموية بأولاد إدريس، بطاقة 44 سرير.

وكذا فندقين بسدراتة بـ60 سرير، و48 سرير على التوالي، ونزلين على الطريق ببلدية وادي الكبريت بـ20 سرير لكل منهما، وفندق ببلدية المشروحة بـ38 سرير.

و من شأن ارتفاع طاقة الإيواء بهذه الولاية الحدودية ،أن يساهم بامتصاص العجز الكبير في هذا المجال، واستحداث مناصب شغل.

وكذا توفير مرافق سياحية، يظل القطاع في حاجة ماسة إليها بهذه المنطقة السياحية بامتياز، حسب ذات المصدر.