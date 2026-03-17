هياكل صحية وخدماتية جديدة تدعم الحياة الجامعية بقطب سيدي عبد الله

عاين كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهيرة اليوم 17 مارس 2026، جملة من الهياكل الصحية والخدماتية الجديدة، وذلك خلال زيارته إلى القطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله، على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى الطالب.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة واقع الخدمات الجامعية وتحسين ظروف التكفل بالطلبة، حيث شملت المعاينة مرافق صحية موجهة لتقديم الرعاية الأولية، إلى جانب فضاءات خدماتية تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية لطلبة مدارس القطب.

وأكد الوزير، خلال هذه الزيارة، على ضرورة تعزيز البعد الاجتماعي داخل الوسط الجامعي، من خلال توفير بيئة متكاملة تضمن الراحة النفسية والجسدية للطلبة، بما ينعكس إيجابًا على مسارهم الأكاديمي.

كما شدد على أهمية صيانة هذه الهياكل وضمان استمرارية خدماتها وفق معايير الجودة، مع دعوة القائمين عليها إلى السهر على تحسين مستوى الأداء والاستجابة لانشغالات الطلبة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود وزارة التعليم العالي الرامية إلى تطوير الخدمات الجامعية والارتقاء بها، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويواكب تطلعات الأسرة الجامعية.