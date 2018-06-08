هياكل قضائية موكلة بتحصيل 7 ألاف مليار دينار غير المدفوعة للضرائب

أكد اليوم الخميس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح علينا تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المقدرة بحوالي 7 ألاف مليار دينار غير مدفوعة إلى مصالح الضرائب منذ سنوات.

وهذا بقرار من الحكومة اين يتم توكيل هياكل قضائية مختصة، من اجل تحصيل لااموال الغير المدفوعة إلى مصالح الضرائب منذ سنوات.

وخلال تدشين المحكمة الجديدة لقصرالبخاري بالمدية، أكد لوح أن”هياكل قضائية ستوكل لها من الآن فصاعدا مهمة تحصيل الغرامات المتعلقة بالأحكام القضائية .

وأيضامختلف المصاريف القضائية غير المدفوعة منذ عشرة سنوات أوأكثر لفائدة مصالح الضرائب، وذلك بهدف إعادة صبها في الخزينة العمومية.

مضيفا أن قرار تحصيل هذا المبلغ المالي الضخم الذي لا يدخل الخزينة العمومية، قد “اتخذته الحكومة لدعم إجراء آخر مماثل دخل حيز التطبيق منذ اكتوبر 2017.

كما كشف لوح أن التحضير الجاري لمرسوم جديد بغية تحسين التحكم في العملية، والمتعلق بتحويل عمليات التحصيل من مصالح المالية إلى مصالح العدالة”.