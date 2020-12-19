هيام بن فريحة: تم تسجيل 1500 موظف سيتم ادماجهم خلال سنة 2021

صرحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة اليوم أن قطاعها سجل 1500 موظف سيتم ادماجهم خلال سنة 2021.

وفي لقاء خاص مع قناة النهار قال الوزيرة أن قطاعها في البداية تجاوز العدد 3600 معني بالإدماج.

وأضافت هيام بن فريحة “قمنا في المرحلة الاولى إدماج أكثر من 1100 موظف.”

وتابعت الوزيرة وفي المرحلة الثانية تم تسجيل فيها 1500 سيتم إدماجها خلال سنة 2021 وسيتم في المرحلة إدماج العدد المتبقي.

وأكدت الوزيرة إلتزامها بإعادة إدماج من هم في هذه الوضعية بحكم انهم عملوا لمدة طويلة في قطاعات مختلفة لم يوظفوا.

وفي ذات السياق قالت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين على هذا الأساس الحكومة وضعت خطة وكل قطاع ملزم بتطبيقها.