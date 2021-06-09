هيام بن فريحة: “تواجد الشباب والمرأة بقوة في تشريعيات 12 جوان رسالة خير للبلاد”

قالت وزيرة التعليم والتكوين المهنيين هيام بن فريحة، إن المرأة الجزائرية اتبثت أنها مرافقة لأخيها الرجل في بناء بلادها من خلال تواجدها بقوة في تشريعيات 12 جوان.

وفي حوار خصت به تلفزيون النهار ، اعتبرت أستاذة العلوم السياسية، أن تواجد أزيد من 5000 مرأة في هذه المحطة السياسية الهامة بالمكسب الهام للجزائر.

قبل ان تضيف الوزيرة، إن المرأة أصبحت قادرة على أن تنافس وأن تقدم إضافة نوعية في عمل سياسي أو في أي مجال للبلاد.

هذا وأكدت بن فريحة، إن الإنتخابات المقبلة هي فرصة للشباب، لأن الأخير يعتبر العمل والأمل وجزائر اليوم والغد.

وواصلت في هذا السياق:”كنا نحلم أن نرى الشباب يكون حاضر في الحياة السياسية، اليوم أصبحت حقيقة وهذا يدل على أن هناك أمل في البلاد.”

واختتمت وزير التكوين المهني حوارها قائلةً:” وجود الشباب والمرأة بقوة في تشريعيات 12 جوان رسالة خير للبلاد. لأن المرأة إن عملت فأكيد أنها ستحسن والمرأة صادقها في عملها ومثلما تقدم لأسرتها الأفضل تقدم لبلادها الأفضل.”