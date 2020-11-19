هيام بن فريحة: توزيع آلاف الكمامات على المدارس خلال الأيام المقبلة

قالت وزير التعليم والتكوين المهنيين هيام بن فريحة أنه سيتم توزيع الألاف من الكمامات والأقنعة خلال الأيام المقبلة على المدارس ومراكز التعليم والتكوين المهنيين.

وأضافت بن فريحة خلال كلمتها التي ألقتها على هامش تسم تجهيزات لخياطة الكمامات التي تبرعت بها منظمة اليونيبسف أن هذه المساهمة ستمكن من تخفيف الضغط على المدارس.

واكدت ذات المتحدثة أن الكمامات التي سيتم إخاطتها على مستوى مراكز التكوين المهني ستوزع لصالح المدارس على مستوى كل الولايات مما سيساهم في تمكي ابناءنا من مواصلة الدراسة

وتوجهت هيام بن فريحة بالشكر لمنظمات المجتمع المدني والجامعات المساهمين في خياطة الأقنعة