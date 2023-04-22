هيبة ووقار.. فيديو صلاة العيد في غرداية يغزو مواقع التواصل

غزت صور وفيديوهات صلاة العيد في ولاية غرداية، أمس الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نشرها على نطاق واسع.

وحسب المصور الفوتوغرافي، الذي قام بنشر الصور، فترجع لإلى صلاة العيد التي تمت إقامتها أمس بالقرارة في ولاية غرداية.

وقد دأب سكان مدينة القرارة على اداء صلاة العيد في الساحة الخلفية للمسجد التي تعد اكبر فسحة يلتقي فيها المصلون. في احتفالية وتقليد أضحى علامة مسجلة باسمهم.

ويرتدي جموع المصلين عباءة موحدة وذات لون ابيض تجعل منهم سواسية. في تجانس خيالي وتناسق فريد بين جميع الفئات العمرية.

وتم تداول الفيدبو والصور على نطاق واسع حتى الصحافة الأجنبية. حيث علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إنبهارهم باللوحة التي رسمها سكان غرداية في علامة مسجلة خاصة بهم.