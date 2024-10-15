هيبروك تُوفر خدمات الاتصالات لسفنها في البحر

قامت شركة هيبروك للنقل البحري للمحروقات فرع سوناطراك ومؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية بامضاء عقد شراكة يتضمن توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للسفن في البحر باستخدام تقنية ”في سات”.

وهو العقد الذي ينص على تحديث وسائل الاتصال على متن أسطول شركة هيبروك للنقل البحري للمحروقات بهدف تحسين جودة الاتصال والسلامة على متن السفن التابعة لها الي جانب تلبية الاحتياجات المتزايدة لشركة هيبروك في مجال الاتصال لضمان تغطية إنترنت عالي السرعة وخدمات اتصال أخرى عبر الأقمار الصناعية.

علما أنه سيتم تزويد أسطول الشركة الذي يتكون من 11 سفينة بخدمات الاتصال عالي السرعة في المناطق البحرية التي لا يمكن لشبكات الاتصالات أن تغطيها.