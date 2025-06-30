“هيبروك” تُجري تمرينًا ميدانيًا لمحاكاة حادث بحري بسواحل تنس

نفّذت مؤسسة “هيبروك”، فرع مجمع سوناطراك المتخصص في النقل البحري للمحروقات، تمرينًا ميدانيًا لمحاكاة حادث بحري معقّد على متن ناقلة غاز البترول المسال “بارغة 2”. وذلك في عرض سواحل تنس بولاية الشلف.

ويهدف هذا التمرين إلى تقييم جاهزية فرق التدخل والاستجابة لحالات الطوارئ. وتعزيز التنسيق العملياتي مع مختلف الشركاء المؤسساتيين. لا سيما حرس السواحل ومصالح الحماية المدنية.

تسرّب غازي على متن الناقلة

انطلق سيناريو المحاكاة بتسجيل تسرُّب غازي داخل غرفة الضواغط على متن الناقلة. ما أدى إلى تفعيل نظام الإغلاق التلقائي، ووقف التهوية، مع تنفيذ العزل الكهربائي الكامل.

تضمّن سيناريو المحاكاة افتراض انفجار أدّى إلى اندلاع حريق داخل غرفة الضواغط، وانتشار دخان أسود كثيف. ما استدعى تفعيل نظام الإطفاء بالرذاذ في محاولة لاحتواء النيران. ونظرًا لارتفاع خطر الانفجار وتعطّل صمامات الأمان، أصدر قبطان السفينة أمرًا بإخلاء الناقلة. وفقًا لخطة الطوارئ المعتمدة. وتم استعمال قوارب النجاة لضمان سلامة الطاقم.

وفي خضمّ هذا التمرين، تدخلت وحدات حرس السواحل والمقطورات البحرية المجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق. وباشرت عمليات تطويق السفينة، تبريد الخزانات، واحتواء الحريق.

اختبار فعالية منظومة الاستجابة لدى “هيبروك”

يهدف هذا التمرين إلى اختبار فعالية منظومة الاستجابة لدى “هيبروك” في مواجهة حوادث التسرب، الحريق، والانفجار، على ناقلات غاز البترول المسال. وكذا تعزيز التنسيق بين الطاقم البحري، حرس السواحل، وفرق الإطفاء البحرية. بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الإخلاء والإنقاذ. لضمان سلامة الأرواح وتقليل الأضرار البيئية. مع تقييم جاهزية منظومة الاتصالات البحرية في نقل الإنذارات وتنسيق عمليات التدخل الفوري.

وأظهر التمرين مهنية عالية من طرف الطاقم وتفاعلاً فعّالاً بين كل المتدخلين، إذ تم تسجيل استجابة سريعة وإجراءات وقائية ناجعة حالت دون تفاقم الوضع. ما يعكس جاهزية المؤسسة لمواجهة هذا النوع من السيناريوهات الطارئة.

وأكد مجمع سوناطراك، عبر شركته الفرعية “هيبروك”، من خلال تمرين المحاكاة الذي أجري اليوم، حرصَه الدائم على تطوير منظومة استجابة فعّالة، مطابقة للمعايير الدولية في مجال الأمن والسلامة البحرية، بما يضمن حماية الأرواح، الممتلكات، واستدامة البيئة البحرية. ويعزز في ذات الوقت جاهزية المؤسسة لمجابهة مختلف سيناريوهات الطوارئ، بما يدعم موثوقية عمليات نقل المحروقات عبر البحر.