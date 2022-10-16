هيثم الغيص: “للجزائر دور محوري في منظمة البلدان المصدرة للنفط”

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، أن للجزائر دور محوري في منظمة البلدان المصدرة للنفط.

ويأتي هذا خلال ندوة صحفية أعقبت إجتماع العمل والتشاور الذي جمعه مع وزير الطاقة محمد عرقاب خلال الفترة الصباحية وكذا استقباله في الفترة المسائية من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، “إن قرار خفض الإنتاج جاء بعد دراسة الأداء الإقتصادي، حيث خلصت الدراسة إنه خلال سنة 2023 سيكون تباطىء في الطلب على النفط، وبالتالي كان ينغبي إتخاذ قرار استباقي يقضي بضرورة تخفيض الإنتاج والذي اتخذ بالإجماع.”

وأضاف ذات المتحدث:” أوبك لا تستهدف الأسعار من خلال آخر قرارتها وخير دليل إنه عقب قرار 5 أكتوبر انخفضت الأسعار على ماكانت عليه سابقا نحن نهدف نسعى للحفاظ على ميزانية الطلب والعرض.”

وتابع هيثم الغيص: “قرار خفض مليوني برميل ليس بالجديد وقرارات أوبك تاخذ بالإجماع لأن اوبك تهدف لضمان الأمن الطاقوي للأجيال المستقبلية ولذلك يجب أن تكون هناك بيئة تسمح بضمان مستقبل الطاقة للاجيال القادمة، مضيفا بأن قرارت اوبك هي قرارات بحثية فنية ليست لها أي علاقة بالسياسة.”

وختم ذات المسؤول بالقول، “إن هناك اعضاء جدد لمنظمة اوبك لكن لايمكن أن نكشف عن اسمائهم في الوقت الحالي.”