هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً لعمان

أدى هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لإبن عمه الراحل قابوس بن سعيد.

وجاء في تغريدة للحكومة العمانية: “السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطانا للبلاد، إثر إنعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد”.

وانطلقت مراسم التنصيب الرسمية، أين ألقى السلطان الجديد كلمة نعى فيها السلطان الراحل قابوس مثنيا على انجازاته.

وأكد هيثم بن طارق، على المضي قدما على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقديم السلطنة.

كما أكد على تمسكه بالحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة.

وفي الشأن العربي، أكد السلطان الجديد، استمراره في دعم جامعة الدول العربية، وتحقيق أهدافها ونأي المنطقة عن الصراعات.

للتذكير، تولى سلطان عمان الجديد، منصب وزير الثقافة والتراث منذ 2002، كما تولى مناصب في وزارة الخارجية.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد فجر اليوم السبت، ونعاه البلاط السلطاني في عمان معلنا الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص، مدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.