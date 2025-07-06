هيثم شنيتف يفوز بسباق 1500 متر في ألعاب القوى ببولونيا

أثبت العداء الجزائري هيثم شنيتف، المختص في المسافات نصف الطويلة، مرة أخرى أنه يسير بخطى ثابتة نحو العالمية، بعد أن خطف الأضواء في سباق 1500 متر ضمن تجمع بوزنين الدولي لألعاب القوى ببولونيا ، مساء اليوم الأحد.

ولم يكتف شنيتف بالفوز، بل حقّق رقمًا شخصيًا جديدًا قدره 3 دقائق و35 ثانية و47 جزءًا من المئة، متفوقًا على البريطاني سامويل شاريغ (3:35.69) والهولندي سامويل شابل (3:35.98)، في سباق شهد تنافسًا شديدًا حتى الأمتار الأخيرة.

يُذكر أن شنيتف كان قد تأهل في وقت سابق لسباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة نهاية السنة في طوكيو، اليابان، بعد تحقيقه الحد الأدنى في تجمع تولوز الدولي بتوقيت 1:44.38.

وأضاف شنيتف إسمه إلى خزانة الرياضة الجزائرية وقائمة الأبطال الجزائريين الصاعدين.