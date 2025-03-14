هيثم شنيتف الممثل الوحيد للجزائر في مونديال ألعاب القوى 2025

سيكون العداء الجزائري، هيثم شنيتف، الممثل الوحيد للجزائر، في الطبعة المقبلة من مونديال ألعاب القوى داخل القاعات 2025.

وسيشارك العداء هيثم شنيتف، حسب (و.أ.ج)، في سباق 800 متر، وفق القائمة التي كشف عنها المنضمون.

وحسب ذات المنصدر، سيكون العداء الجزوائري، إلى جانب حوالي 500 عداء، وعداءة، يمثلون 120 دولة، خلال مونديال ألعاب القوى داخل القاعات 2025.

يذكر أن هذه الطبعة من مونديال ألعاب القوى داخل القاعات، والمقررة في الفترة ما بين 21 إلى 23 مارس الجاري، ستجرى بمدينة بنانجيك الصينية.