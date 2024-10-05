هيرتا برلين الألماني يهنئ مازة

هنّأ نادي هيرتا برلين الألماني، نجمه الصاعد، إبراهيم مازة، بعد تلقيه استدعاء من المنتخب الجزائري، للمشاركة في تربص أكتوبر الجاري.

ونشر النادي الناشط في الدرجة الثانية الألمانية، تغريدة على حسابه الرسمي، عبر منصة “إكس” يهنئ فيها لاعبه على هذا الاستدعاء.

وجاء في التغريدة، التي أعاد لاعب الخضر الجديد، نشرها: “إبو مازة، يسدعى لأول مرة إلى المنتخب الجزائري.. هنيئا إبو (يلقب هناك بهذا الاسم)، نحن فخورون بك”.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد قرر استدعاء مازة تحسبا للتربص الذي سينطلق هذا الاثنين، والذي يتخلله لقاء مزدوج أمام الطوغو، ضمن الجولتين الـ 3 والـ 4 من تصفيات “كان” 2025، بعد أيام فقط من تغيير اللاعب لجنسيته الرياضية.