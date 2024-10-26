هيرفي رونار يعود لتدريب المنتخب السعودي

أعلنت الإتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين المدرب الفرنسي، هيرفي رونار، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأول.

وخلفا للإيطالي، روبيرتو مانشيني المقال، بسبب سوء النتائج.

وحسب بيان الإتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فقد تم التعاقد مع المدرب الفرنسي، رونار، لغاية نهاية سنة 2025، مع خيار تمديد العقد حتى منافسة كأس أمم آسيا 2027.

كما أوضح الإتحاد السعودي، أن المدرب، هيرفي رونار، سيباشر مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأول، بداية من يوم غد الأحد.

وسيبدأ المدرب الفرنسي، مشواره مع الأخضر السعودي، شهر نوفمبر، بمناسبة مواجهتي أستراليا و أندونيسا، في إطار تصفيات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسياوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

للإشارة، سبق للمدرب الفرنسي، هيرفي رونار، أن أشرف على تدريب المنتخب السعودي، في الفترة الممتدة ما بين عامي 2019 و 2023، وتمكن من قيادته إلى نهائيات كأس العالم 2022 والفوز الشهير 2-1 على الأرجنتين، حامل لقب البطولة فيما بعد.

وبعدها استقال المدرب، رونار، من منصبه بعد ذلك بسنة، وأشرف على تدريب، المنتخب الفرنسي للسيدات، قبل أن يستقيل من منصبه عقب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.