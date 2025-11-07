هيرفي رينارد يكشف قائمة المنتخب السعودي المعنية بمواجهة الخضر

كشف مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمباراة الودية التحضيرية التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر منصة “X”، القائمة التي اختارها هيرفي رينارد، والتي ضمت 27 لاعبا.

وتصدر قائمة المنتخب السعودي، النجم سالم الدوسري، بالإضافة للعديد من النجوم السعوديين المتألقين في مختلف البطولات.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره السعودي، في مباراة ودية، تحضيرية، يوم 18 نوفمبر الجاري، بملعب “الأمير عبد الله فيصل” بالسعودية.