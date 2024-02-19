هيغو بروس يرفع التحدي قبل مواجهة الخضر

عبر مدرب المنتخب الجنوب إفريقي، هيغو بروس، عن سعادته بمواجهة المنتخب الوطني، خلال دورة مارس الودية.

وصرح بروس لوسائل إعلام محلية:”سنذهب إلى الجزائر شهر مارس المقبل لمواجهة منتخبها الذي يعد فريقا جيدا”.

وأضاف بروس:”سعيد بمواجهة الجزائر، إنه تحد جديد، وفرصة للتحضير للمباريات التي تنتظرنا شهر جوان المقبل، وسنحاول بكل تأكيد تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع المتحدث:”مواجهة الجزائر اختبار كبير، وستكون فرصة لتجريب لاعبين جدد مع البافانا نافانا، خاصة وأن المنافس فريق جيد وذو خبرة كبيرة”.

وللإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الجنوب إفريقي وديا، بتاريخ 26 مارس بملعب نيلسون مانديلا.