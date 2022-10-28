هيفاء أبو غزالة: تبني مشروع حول رفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيا

كشفت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة، أن هناك مشروع قرار تم تبنيه حول رفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيا مع تحسين النوعية البيولوجية

وأضافت هيفاء أبو غزالة خلال إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أنه تم إقتراح 24 بندا و تمت المصادقة عليها. مشيرة إلى أن هناك مشروع قرار تم تبنيه حول رفع القدرات الإنتاجية للقمح عربيا مع تحسين النوعية البيولوجية

من جهتها شكرت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة الجزائر على الإدارة الجيدة لأشغال إجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.