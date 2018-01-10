هيفاء حسين تعتزل الفن

فاجأت الفنانة البحرينية هيفاء حسين جمهورها بإعلان إعتزالها الفن في الفترة المقبلة.

ونشرت الممثلة منشوراً على صفحتها على تطبيق “انستغرام” جاء فيه: توجّهت من خلالها إلى جمهورها.

وقالت الفنانة في المنشور:” يؤسفني أن أنقل لكم هذا الخبر بعدما فكرت طويلاً في تنفيذه بجرأة.

يعز عليّ التوقف عن العطاء، ولكن رسمياً قررت اعتزال المجال الفني والتوقف عن العمل.

إلى أن أشعر بأن هناك ما يستحق تقديمه ويرجع بفائدة وعبرة للمجتمع”.

وختمت رسالتها “سامحوني على التقصير وتحياتي لكم”.

خبر هيفاء حسين أثار حزن واستياء لدى جمهورها الذي طالبها بالتراجع فورا عن القرار.