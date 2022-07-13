هيفاء وهبي تحقق إنجازا غير مسبوق كفنانة عربية

حققت النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي، إنجازا غير مسبوق كفنانة عربية،​ بأغنيتها الجديدة “تيجي”.

وتصدرت هيفاء وهبي، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة المتحدة البريطانية بأغنيتها الجديدة.

لتصبح بذلك، الفنانة العربية الأولى والوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز.

هذا وطرحت هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة “تيجي” وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 8 جويلية 2022.

وحصدت الأغنية أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب، بعد أيام قليلة من طرحها.

و​أغنية تيجي​ هي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار.

فيما تم تصزير الفيديو كليب في لبنان على مدى يومين، تحت إدارة المخرج سليم الترك.

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