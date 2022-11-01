هيفاء وهبي ترد على منتقديها

علقت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي للمرة الأولى على حملات التنمر التي تعرضت لها، بالتزامن مع الحفل الغنائي. الذي أحيته في موسم الرياض، ولقائها جمهورها في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

كما أجرت هيفاء وهبي مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب. ووجهت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ لمنحها فرصة لقاء جمهورها السعودي للمرة الأولى.

واعتبرت أن اللقاء كان رائعا بعد اشتياق بينها وبين الجمهور. كما تملكتها العديد من الأحاسيس قبل انطلاق ذلك الحفل، الذي وصفته بأنه من أجمل لحظاتها الفنية.

وفيما يخص حملات التنمر التي تعرضت إليها بسبب الصور التي التقطت لها بدون إضاءة جيدة. ردت هيفاء بأنها لم تتوقف عند هذا الأمر، خاصة وأنه من الممكن أن يحدث مع أي فنان.

وذكرت أن الرد الحقيقي هو ظهورها أمام الجمهور على المسرح، وتقديم فنها، والتفاعل مع الحضور.

وتحدثت الفنانة عن حملات مبرمجة تستهدفها، ويحركها أشخاص لهم أغراض، خاصة أن المشاركة في مثل هذا الحدث الضخم أثار حسد البعض. “العبوها أذكى من كده”.. بهذه الرسالة ردت المطربة اللبنانية على هؤلاء الأشخاص المغرضين.

وصدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها خلال حفلتها الأولى بالمملكة العربية السعودية في موسم الرياض.

و أثار مظهر الفنانة هيفاء وهبي الجدل، بعد أن ظهرت عليها علامات التقدم في السن. وبدت بمظهر غير المعتاد كما تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

و ظهرت هيفاء وهبي مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي.

وعلّق الجمهور على هذا الظهور بأنه بدون فلتر، و تعجبوا من الاختلاف في ملامح الوجه عن التي تظهر به عبر حساباتها الخاصة.

وعلق الجمهور على ظهور باندهاش، على تغير ملامح هيفاء، كتب أحدهم: “مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال”.

وعلق آخر: “كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل”. و استنكر آخر في تعليقا ساخرا” كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية”، أين هيفاء وهبي، و قال متابع مالذي حدث لوجهها؟”.