هيفاء وهبي تستجيب للنداء.. 1000 علبة حليب أطفال إلى سوريا

استجابت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بشكل سريع بعد طلب إعلامي سوري منها إرسال حليب أطفال للمتضررين. جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم 6 فيفري.

كما أرسلت هيفاء 1000 علبة حليب وهي ضعف الكمية المطلوبة، طالبة عدم تصوير أي طفل خلال توزيع العلب عليهم.

وكشف الإعلامي اللبناني إيلي مرعب عن تلبية الفنانة هيفاء وهبي للإعلامي السوري ماجد عجلاني، ومساعدة متضرري زلزال سوريا المدمر.

وكان قد وجه الصحفي السوري ماجد العجلاني، نداء خاص للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طالبها فيه بالمساعدة لإنقاذ أطفال سوريا بعد الزلزال المدمر. الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد.

كما ظهر العجلاني في الفيديو وهو بين الدمار في مدينة حلب يحمل طفلة. وقال:”هذا الفيديو موجه إلى إنسانة وحدة وهي هيفاء وهبي، هيفا انا التقيت فيكي مرتين”. و”بالمرتين كنت عم تحكي عن سوريا كلام بطير العقل”. “عم وجهلك من خلال الفيديو طلب بأن يتم تأمين من قبلك 500 علبة حليب أطفال حديثي الولادة رقم واحد”. “لا الشعب السوري عم يقصر ولا الجهات الرسمية عم تقصر، إنما الوضع في حلب تخطى من أن أخجل أطلب هالطلب”.

وأضاف:”أتكفل أنا ومجموعة من الصيادلة بمهمة نقل الحليب من لبنان إلى سوريا والاجراءت الرسمية اللازمة لإدخال هدول الـ500 علبة”. و”المطلوب منك فقط انو تدفعي ثمن هالـ500 علبة حليب إلى أطفال حلب تحديدا”.

وبدورها أعادت هيفاء نشر الفيديو عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام. وكتبت:”انا قلبي لكم وتحت أمركم”.