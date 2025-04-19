هيفاء وهبي تشارك بحفل جوائز Daf BAMA العالمي

أعلن الحساب الرسمي لجوائز “Daf BAMA Music Awards” عن مشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في الحفل العالمي المرتقب، الذي سيُقام في ألمانيا بتاريخ 31 ماي 2025.

وجاء في بيان للقائمين على الحفل: “نجمة البوب الأيقونية هيفاء وهبي في ألمانيا بكل فخر وسعادة. نرحّب بالأسطورة هيفاء وهبي على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز DAF BAMA لعام 2025. هيفاء وهبي، المحبوبة الأولى في الشرق الأوسط، هي رمز للأناقة، والقوة، والجمال”.

وتُعتبر Daf BAMA Music Awards من أبرز الفعاليات الموسيقية على مستوى العالم. إذ تحتفي بالنجوم الذين تركوا بصمتهم في صناعة الموسيقى.