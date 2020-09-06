هيفاء وهبي تطلب من متابعيها عدم شراء مجوهراتها المسروقة

قالت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي أن الـ14 قطعة من المجوهرات التي ضاعت منها منذ سنة سرقت منها ولم تضيعها.

وطلبت الفنانة هيفا وهبي من متابعيها التبليغ عن مجوهرات فقدتها منذ عام، وتملك شكوكاً أنها مسروقة.

وكتبت في خاصية الستوري على “إنستغرام”: “إذا رأى أي شخص هذا الخاتم أو حاول أحدهم أن يبيعه، الرجاء إبلاغي.”

ووضعت هيفاء صورة لخاتم و كتبت:” هذا الخاتم من ضمن مجموعة قطع ضاعت مني، الآن أصبحت متأكدة أنها مسروقة “.

وأضافت المطربة اللبانية المثيرة للجدل: “إذا اشتراه أحد من السارق الرجاء إبلاغي، ووعد مني لن اذكر أسماء، شكراً”.

ونشرت وهبي عدداً من صور مجوهراتها المسروقة، ورددت: “مجوهراتي المسروقة، لا تبتاعوا مجوهرات مسروقة”.