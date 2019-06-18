هيفاء وهبي تطمئن محبيها بأول صورة لها من المستشفى

نشرت الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي”، أول صورة لها من المستشفى، بعد أن أعلنت أن سبب اختفائها، هو تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت النجمة اللبنانية، صورة لها من المستشفى، بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، لأيام.

وأسعد منشور “هيفاء وهبي”، جمهورها الكبير، الذي ينتظرها بفارغ الصبر لتعود إلى نشاطها الفني.

وكانت الفنانة اللبنانية، قد أعلنت منذ فترة، اصابتها بوعكة صحية، بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر.

وتفاعل جمهور هيفاء وهبي، وزملائها الفنانون، مع منشورها، وتمنوا لها الشفاء العاجل، والعود إلى الساحة الفنية.