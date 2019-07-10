هيفاء وهبي: “كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضولنا فرحتنا”

تأسفت النجمة اللبنانية، “هيفاء وهبي”، لإقصاء المنتخب المصري لكرة القدم، في الدور الثمن النهائي، من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة في مصر.

وفي نفس الوقت، فرحت النجمة لتأهل المنتخبين الجزائري والتونسي، للدور الربع النهائي من “كان 2019″، وأبدت إعجابها بمستوى لعبهما في المنافسة.

حيث كتبت “هيفاء وهبي”، على صفحتها الرسمية بتويتر: “مع أنه زعلنا لخروج مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019،

ولكن هي اللعبة ربح وخسارة”.

وتابعت النجمة: ” بس كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس، عوضولنا فرحتنا اليومين الماضيين، ولعبوا حلو ومتعونا

بفوز مفرح للعرب”.

وتمنت النجمة اللبنانية التوفيق للمنتخبين الجزائري والتونسي قائلة: ” كل التوفيق بالمباريات القادمة، وانشاء الله يوصلوا للنهائيات”.