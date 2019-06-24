هيفاء وهبي للشعب الجزائري: “مبروك الفوز”

هنأت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي ، الشعب الجزائري بعد الفوز الذي حققه الخضر أمام كينيا بثنائية نظيفة في كان مصر2019.

ونشرت هيفاء تغريدة عبر تويتر كتبت فيها:”مبروك لشعب الجزائر العظيم الفوز الهام ويارب بالتوفيق في كل المباريات القادمة”

مبروك لشعب #الجزائر العظيم الفوز الهام ويارب بالتوفيق في كل المباريات القادمة ⚽️💕 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 23, 2019

ونذكر أن النجمة اللبنانية غائبة منذ مدة عن الساحة الفنية بسبب معاناتها من مشاكل صحية ألزمتها البقاء في المستشفى للعلاج.

إلا أنها لا تستغني عن متابعة وتشجيع المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.