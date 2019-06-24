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هيفاء وهبي للشعب الجزائري: “مبروك الفوز”

فن وثقافة
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هيفاء وهبي للشعب الجزائري: “مبروك الفوز” صورة مركبة
بقلم وفاء.ب

هنأت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي ، الشعب الجزائري بعد الفوز الذي حققه الخضر أمام كينيا بثنائية نظيفة في كان مصر2019.

ونشرت هيفاء تغريدة عبر تويتر كتبت فيها:”مبروك لشعب الجزائر العظيم الفوز الهام ويارب بالتوفيق في كل المباريات القادمة”

ونذكر أن النجمة اللبنانية غائبة منذ مدة عن الساحة الفنية بسبب معاناتها من مشاكل صحية ألزمتها البقاء في المستشفى للعلاج.

إلا أنها لا تستغني عن متابعة وتشجيع المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.


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