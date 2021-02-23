هيفاء وهبي ومحمد رمضان وكوكبة من النجوم المصريين.. قريبا في الجزائر للترويج للسياحة

أكدت مصادر مطلعة لـ”النهار اون لاين”، أن مجموعة من ألمع الفنانين العرب سيكونون ضيوف الجزائر للترويج للسياحة في بلادنا.

النجوم العرب سيشاركون في مهرجان الجزائر الدولي للتراث والسياحة بمشاركة وزارتي السياحة والثقافة.

وأعطى كل محمد رمضان، أحمد زاهر، داليا البحيري، روجينا، رانيا فريد شوقي، منة شلبي من مصر موافقتهم الرسمية للمشاركة.

وبالإضافة إلى هؤلاء النجوم المصريين، ستكون النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن القافلة التي ستكون ضيفة الجزائر.

الهدف من هذه المبادرة، الترويج للسياحة والثقافة الجزائرية، كما سيركزون المنظمون على اللباس التقليدي الجزائري الذي أصبح يتمتع بسمعة عالمية.

كما سيعرف المهرجان عروض أزياء للألبسة التقليدية الجزائرية لمصممين كبار من شرق البلاد إلى غربها، ومن جنوبها إلى شمالها.

وفي ذات السياق، سينظم جولات إلى مدينة واد سوف لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى زيارة المعالم الأثرية للجزائر العاصمة.

للعلم، المهرجان كان مبرمجا في نوفمبر الماضي، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا تأجل إلى صيف 2021.

المهرجان ستترأسه المصممة العالمية محاسن حرز الله، بالتنسيق مع معتز بن أحمد، ومن تنظيم شركة “نيكسيس كورب” .