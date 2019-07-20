هيكتور كوبر: “حزين على المنتخب المصري..والجزائر تستحق اللقب”

أعرب المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عن حزنه الشديد لخروج المنتخب المصري من الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

فيما أشاد المدرب الحالي لمنتخب أوزباكستان والحالي للمنتخب المصري بمستوى المنتخب الجزائري خلال منافسة كاس أمم إفريقيا 2019.

وأكد كوبر في تصريحات تليفزيونية ، أن الجزائر كان أفضل المنتخبات في البطولة رغم عدم تقديم أداء مميز أمام السنغال في المباراة النهائية ، مشيراً إلى أن محاربي الصحراء عانت أمام السنغال وخاصة في الشوط الثاني بسبب القوة البدنية لأسود التيرانغا والضغط الشديد.

وقال المدير الفني السابق للفراعنة، “كنت أحب أن أرى منتخب مصر في نهائي البطولة يحارب ويكافح وأشعر ببعض الحزن”.