هيكتور كوبر: “مستعد للرحيل..”

أبدى المدرب هيكتور كوبر، استعداده لمغادرة العارضة الفنية للمنتخب المصري، في حال عدم اقتناع المسؤولين المصريين، بما قدمه في مونديال روسيا.

ونقل موقع “فوتبال 365” الفرنسي، تصريحات المدرب كوبر، عقب الخسارة التي مني بها رفقة مصر أمام روسيا أين قال

“مصيري مع المنتخب المصري ليس بيدي حاليا، وفي حال لم يقتنع مسؤولو الكرة المصرية، بعملي فأنا مستعد للرحيل عن المنتخب”.

ويبدو أن المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، سيكون من بين ضحايا مونديال روسيا، بالنظر للإنتقادات التي طالته بعد الخسارة الثانية لمصر في المونديال.