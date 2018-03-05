عاجل

هيكن بوثام: “محرز رد على المشككين في امكانياته وأكد أنه قيمة ثابتة”

الرياضة
  • -
  • 0
هيكن بوثام: “محرز رد على المشككين في امكانياته وأكد أنه قيمة ثابتة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر اللاعب الإنجليزي السابق داني هيكن بوثام، أنّ الدولي الجزائري رياض محرز، أحسن لاعب في فريقه ليستر سيتي، وأنه قيمة ثابتة.

وصرح داني هيكن بوثام لصحيفة ” ذا صان” البريطانية: “رياض هو أفضل لاعب في ليستر وفريقه يلعب أفضل بتواجد محرز”.

وأضاف: “اعتقد الكثيرون أن محرز، لن يعود لمستواه بعد ما حدث في الميركاتو الشتوي، لكننا حصلنا على الجواب في مباراة بورنموث”.

وتابع اللاعب السابق لمانشستر يونايتد: “إنه لاعب يستطيع أن يحول الهزيمة لتعادل، والتعادل لفوز، ولا أتفق مع من لديهم شكوك حول امكانياته”.

وأردف هيكن بوثام: “الوحيدون الذين يشعرون بالإحباط هم اللاعبين الذين يلعبون في نفس منصبه، ولكنهم فشلوا في القيام بما يفعله محرز بالكرة”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital