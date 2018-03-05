إعتبر اللاعب الإنجليزي السابق داني هيكن بوثام، أنّ الدولي الجزائري رياض محرز، أحسن لاعب في فريقه ليستر سيتي، وأنه قيمة ثابتة.

وصرح داني هيكن بوثام لصحيفة ” ذا صان” البريطانية: “رياض هو أفضل لاعب في ليستر وفريقه يلعب أفضل بتواجد محرز”.

وأضاف: “اعتقد الكثيرون أن محرز، لن يعود لمستواه بعد ما حدث في الميركاتو الشتوي، لكننا حصلنا على الجواب في مباراة بورنموث”.

وتابع اللاعب السابق لمانشستر يونايتد: “إنه لاعب يستطيع أن يحول الهزيمة لتعادل، والتعادل لفوز، ولا أتفق مع من لديهم شكوك حول امكانياته”.

وأردف هيكن بوثام: “الوحيدون الذين يشعرون بالإحباط هم اللاعبين الذين يلعبون في نفس منصبه، ولكنهم فشلوا في القيام بما يفعله محرز بالكرة”.