“هيليوبوليس” فيلم جزائري حول مجازر 8 ماي 45

سينطلق تصوير الفيلم السينمائي “هيليوبوليس”لمخرجه جعفر قاسم في منتصف مارس القادم.

وقالت مريم مفتاحي لـ”وأج” على هامش الإختيار الأولي للممثلين للتحضير لهذا العمل السينمائي”، إنّ اللقطات الأولى لتصوير الفيلم ستكون بالجزائر العاصمة.

ثم تليها ولايات تلمسان و سيدي بلعباس و عين تموشنت وذلك لمدة عشرة أسابيع”.

وتعدّ وزارة الثقافة منتج هذا الفيلم الذي لا تتجاوز مدته السّاعتين، حسبماذكرته مديرة إنتاج هذه الشركة المنتجة المنفذة لهذا العمل السينمائي.

ويروي فيلم “هيليوبوليس ” الذي يحمل اسم قرية بولاية قالمة التي جرت فيها أحداث 8 ماي 1945، قصة مستوحاة من هذه المظاهرات.

وكذا المجازر المقترفة من طرف الاستعمار.

ويعتبر فيلم “هيليوبوليس” أوّل عمل سينمائي للمخرج والكاتب والمنتج جعفر قاسم الذي أخرج سلسلات فكاهية منها “جمعي فاميلي”.

بالإضافة إلى” قهوة ميمون” و”عاشور العاشر”والمسلسل الدارمي “موعد مع القدر”وغيرها.