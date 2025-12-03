هيولمند: “من الرائع بالنسبة لفريق ليفركوزن امتلاك لاعب مثل مازة”

أثنى مدرب نادي بايرن ليفركوزن، كاسبر هيولمند، على نجمه الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، معتبرا اياه إضافة كبيرة للفريق.

وصرح هيولمند، عقب فوزهم الأخير على دورتموند، في منافسة الكأس: “مازة يتعلم بسرعة، ويملك شخصية رائعة”.

كما أضاف: “من الرائع العمل معه، ومن الرائع بالنسبة لفريق ليفركوزن امتلاكه لاعب مثل ابراهيم مازة”.

وجاءت هذه التصريحات من المدرب كاسبر هيولمند، بعد قيادة ابراهيم مازة، فريقه ليفركوزن، للتأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، على حساب دورتموند، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة.