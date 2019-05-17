هيومن رايتس ووتش: المغرب يواصل التضييق على الإعلام بالصحراء الغربية المحتلة

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان محاكمة الإعلامية الصحراوية خالدي نزهة.

المنتسبة إلى مجموعة الفريق الإعلامي “ايكيب ميديا “بتهمة عدم استفائها للشروط الضرورية لتقدم نفسها كصحفية وتواجه خالدي السجن لمدة سنتين في حالة إدانتها.

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الإعلامية الصحراوية خالدي في 4 ديسمبر 2018 بينما كانت تنقل مباشرة على الفيس بوك مظاهرة سلمية لنساء بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة .

وقال اريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “” لاينبغي ابدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي ان يخاف من السجن لأنه ادعى أنه صحفي.

وعلى السلطات إلا تستخدم قانونا وضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب ، مثلا ، لمعاقبة أشخاص تزعجها مواقفهم وأنه لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة ” بدون رخصة “.

وبهذه الممارسات الاستعمارية والتضييق الممنهج يحاول الاحتلال المغربي طمس انتهاكاته لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.