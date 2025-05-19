هيونداي تتحصل على الاعتماد لتصنيع المركبات في الجزائر

إستقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، وفدًا عُمانيًا رفيع المستوى ممثلاً عن شركة “SARL Hyundai Motors Manufacturing Algeria”.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال اللقاء، مناقشة آليات بعث مشروع مصنع “هيونداي” لتصنيع المركبات في الجزائر في أقرب الآجال. بما يعكس الإرادة المشتركة لتجسيد الشراكة الصناعية الجزائرية-العُمانية على أرض الواقع.

وتحصلت علامة هيونداي على الاعتماد الأولي لتصنيع المركبات في الجزائر. وذلك وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-384، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. ما يُعد خطوة محورية نحو انطلاق المشروع.

وجاء هذا اللقاء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للتجسيد الميداني لما تم الاتفاق عليه مع سلطان سلطنة عُمان، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الصناعة.