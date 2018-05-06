هيونداي ترخص لـ”TMC” الجزائر تصدير السيارات لـ4 بلدان

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رخصت شركة هيونداي العالمية لشركة TMC تصدير السيارات المركبة بالجزائر.

وسيسمح إتفاق شركة هيونداي مع TMC الجزائر سيمكنها من تصدير السيارات نحو أربعة بلدان.