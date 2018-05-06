هيونداي ترخص لـ”TMC” الجزائر تصدير السيارات لـ4 بلدان

وسيسمح إتفاق شركة هيونداي مع TMC الجزائر سيمكنها من تصدير السيارات نحو أربعة بلدان.
أنقذت الوحدات العائمة لحرس السواحل ليلة السبت إلى الأحد أربعة صيادين في عرض البحر بين سواحل ولايتي الشلف ومستغانم.
وأوضح ذات المصدر، قامت أمس السبت في…
انتحر مساء اليوم شاب داخل مستودع منزله العائلي ببني صاف في ولاية عين تيموشنت.
الشاب يبلغ من العمر 22 سنة ويشتغل سائق سيارة أجرة، وجد معلق…
يجد أصحاب المحلات التجارية صعوبات كبيرة في تحويل القطع النقدية المعدنية إلى أوراق نقدية، خاصة فئة 1و2 دينارجزائري.
والعينة الشاب محمد صاحب محل تجاري بالعاصمة، الذي…
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