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هيونداي ترخص لـ”TMC” الجزائر تصدير السيارات لـ4 بلدان

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هيونداي ترخص لـ”TMC” الجزائر تصدير السيارات لـ4 بلدان صورة من الارشيف
بقلم خ.صديق

رخصت شركة هيونداي العالمية لشركة TMC تصدير السيارات المركبة بالجزائر. 

وسيسمح إتفاق شركة هيونداي مع TMC الجزائر سيمكنها من تصدير السيارات نحو أربعة بلدان.

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