هيونداي تعدل “TUCSON” وفولكس فاغن تطور “JETTA”

قرّرت “هيونداي” تعديل Tucson الشهيرة وتحويلها لمركبة مميزة لمحبي المغامرات وعشاق القيادة على الطرق الوعرة. كما تتميز Tucson الجديدة بنسخة XRT بملامح القوة التي حاول المصممون إظهارها من خلال الانحناءات البارزة والخطوط الحادة الحواف.

وزودت هذه السيارة بعجلات عريضة بمقاس 19 إنشا، وأنظمة تعليق معدلة لتصبح أكثر ملاءمة للطرق الوعرة. في حين حصلت هذه السيارة على تصميم جديد لشكل الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات. كما أحيطت حجرات العجلات فيها بإطارات بلاستيكية خاصة لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة،وزودت بمصابيح وعواكس أضواء خلفية بتصميم جديد أيضا. في حين جهزت مؤخرة السقف فيها بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

كما أضافت هيونداي بالمركبة نظام للتحكم بحركة كل عجلة على حدة كي لا تغوص في الأوحال أو الرمال أو الثلوج. وبنظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، كما زودتها بحساسات للضوء والمطر. إضافة إلى حساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود.

وتعمل السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات GDI سعة 2.5 ليتر وعزم 190 حصانا. أما أسعارها في الأسواق العالمية فمن المفترض أن تكون نحو 32 ألف دولار.

على غرار هيونداي.. فولكس فاغن تطور JETTA

وعرفت سيارات Jetta في السنوات الماضية من بين أكثر السيارات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود. لكن فولكس فاغن قررت هذا العام جعل هذه السيارة أفضل بكثير من حيث معايير الرفاهية.

كما تختلف المركبة الجديدة التي ستطرح تحت اسم Sagitar ببعض الأسواق عن مركبات Jetta السابقة من حيث التصميم بشكل واضح. إذ تغيرت فيها ملامح الواجهات الأمامية والخلفية وأشكال ممتصات الصدمات، وكذلك تصميم المصابيح وتصميم الفتحات الهوائية.

وحصلت السيارة على هيكل أطول من الموجود بمركباتJetta، جاء بطول 4 أمتار و79 سنتيمترا،والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم. أما قمرتها من الداخل فجهزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب. وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس في منتصفها وشاشة أمام السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

كما زودتها فولكس فاغن بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر. ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة بعدة انواع من المحركات،محرك اقتصادي بسعة 1.2 ليتر وعزم 116 حصانا،ومحرك تروبيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا. كما قد تطلق منها نسخ بمحركات هجينة صديقة للبيئة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

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