هي مشاريع سياحية مستقبلا.. 1247 مقبرة للشهداء في الجزائر

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، عن وجود 1247 مقبرة الشهداء في الجزائر ومعالم تاريخية أخرى.معتبرا إنها ستكون مشاريع سياحية في المستقبل.

وجاء ذلك، خلال مراسم تنصيب اللجنة المكلفة بترقية السياحة بمقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بالشراكة مع وزارة المجاهدين.وقال الوزير، إن هناك منازل للثوار والمجاهدين سيتم استغلالهم في السياحة التاريخية.

بالإضافة إلى تدشين متاحف الذاكرة في كل ولايات الوطن، في اطار تشجيع ودعم السياحة التاريخية.هذا واعتبر وزير المجاهدين، إن اللجنة التقنية التي سيتم تنصيبها أنها امتداد الاتفاقية التي أمضيت في 2016 والتي تهدف للعمل المشترك بين القطاعين.