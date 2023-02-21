وأج: “الرئيس تبون لم يأمر قط بمنع الإستراد بل بوضع حد للفوضى”

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، في مقال لها اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يأمر قط بمنع الاستيراد. موضحة في السياق ذات صلة بأن الرئيس تبون أمر بوضع حد للفوضى أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن.

وجاء في نص المقال:”رئيس الجمهورية يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق, فلم يأمر قط بمنع الاستيراد, ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم. فالواردات ضرورية ورئيس الجمهورية أمر بوضع حد للفوضى أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن.”

وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية، “بأن رئيس الجمهورية فرض تطهير القطاع لوضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير التي تعد مصدرا لتهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة تقدر بملايير الدولارات، مشيرة إلى أن عملية تطهير ملف المستوردين سمحت بالكشف وحذف عدد معتبر من المستوردين المعنيين بهذه الظاهرة, أين انخفض عددهم من 43.000 مستورد إلى 14.096 مقيدين بالسجل التجاري.”