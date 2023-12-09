“وأج” تدعو مسؤولي أوممثلي الصحافة الوطنية الى التقرب من مصالحها

تدعو وكالة الأنباء الجزائرية مسؤولي أوممثلي الصحافة الوطنية إلى التقرب من مصالحها لإبرام عقد الاشتراك في شريط الخدمة الاخبارية المتواصلة عن طريق البوابة الإلكترونية للوكالة (خدمة أون لاين).

كما تعلم وأج أنه يتعين على المستفيدين من هذا الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية التوقيع على دفتر الشروط الخاص بذلك.

وجاء هذا تبعا لقرار رئيس الجمهورية، القاضي بتخفيض تكلفة الاشتراك للحصول على شريط الخدمة الاخبارية لوكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية.

وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة 22 أكتوبر وكالة الأنباء الجزائرية.

ولهذا تدعو وأج مسؤولي أوممثلي الصحافة الوطنية للتقرب من مصالح مديريتها للتسويق للاستفادة من هذا الإجراء.