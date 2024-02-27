وأج ترد على المخزن: “التفتوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية”

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، برقية ردت فيها على مزاعم أبواق نظام المخزن حول الانتخابات المقبلة في الجزائر.

وجاء في نص البرقية:”بكل وقاحة، تبذل آلة المخزن الدعائية قصارى جهدها لنشر الأخبار الكاذبة عن الجزائر والانتخابات الجزائرية، كانت بداية ذلك على يد كليب (كانيش) مخزني صهيوني بباريس ليتطور الأمر على مستوى بعض المحطات إذاعية فرنسية المعلوم ولاؤها وانبطاحها للمخزن منذ فترة طويلة”.

وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية: “نصيحة ودية لأتباع المخزن: التفتوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية، ستجرى الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة، تحية لمن يريد الإصغاء !!!”.